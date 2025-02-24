استشهاد الأسير مصعب هنية من قطاع غزة في سجون الاحتلال

رام الله: أعلنت مؤسستان فلسطينيتان معنيتان بشؤون الأسرى، الإثنين، وفاة الأسير من قطاع غزة مصعب هاني هنية (35 عاما) في سجن إسرائيلي في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك أنهما حصلا على رد من الجيش الإسرائيلي يفيد “باستشهاد مصعب هاني هنية في سجون الاحتلال”، وهو معتقل من مدينة حمد بخان يونس في 3 مارس/ آذار 2024.

وأشار البيان إلى أن هنية لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، حسب عائلته.

وأوضح أن “الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد التلاعب في الكشف عن مصيرهم، وقد حصل ذلك مرات عديدة”.

وأكد أن الردود “المتعلقة بشهداء الأسرى” تصدر فقط عن جيش إسرائيل، مع استمرار احتجاز جثامينهم، ولا يوجد دليل آخر على وفاتهم”.

وقال إنه “باستشهاد هنية، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (7أكتوبر 2023) إلى 59 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل 38 من غزة”. وأضاف أن “هذا العدد هو الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، حيث ارتفع إجمالي شهداء الأسرى المعلومة هوياتهم إلى 296”.

واعتبر البيان أن “استشهاد هنية يمثل جريمة جديدة في سجل جرائم منظومة التوحش الإسرائيلية، التي بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة”.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون يمثل “وجهًا آخر لحرب الإبادة التي تهدف إلى تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقهم”.

وحذر من “خطورة تصاعد أعداد شهداء الأسرى والمعتقلين مع استمرار احتجاز الآلاف في ظروف قاسية داخل سجون الاحتلال”، مشيرا إلى تعرضهم لجرائم ممنهجة، من بينها “التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والنفسية، الإهمال الطبي المتعمد، وفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة”.

وحمل البيان إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن استشهاد هنية”، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ووفق معطيات سابقة لنادي الأسير فإنه “ما يزال هناك أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة، حيث يواجه المئات منهم جريمة الإخفاء القسري”.

من جانبه، قدم عبد السلام هنية، الابن الأكبر للشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران، عبر منصة “فيسبوك” التعازي لزوجته بوفاة ابن أخيها “مصعب”.

استشهاد الأسير مصعب هاني هنية من قطاع #غزة أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال، حيث .. يذكر أن جيش الاحتلال اعتقله من مدينة حمد جنوب القطاع بتاريخ م3/3/2024 pic.twitter.com/shPOv47XAn — سلامة معروف غزة Salama Maroof Gaza (@salama1977) February 24, 2025

(الأناضول)