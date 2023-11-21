استشهاد الصحافية آيات خضورة في قصف إسرائيلي لمنزلها.. وهذا آخر ما قالته- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن الصحافية آيات خضورة استشهدت، مساء الاثنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها شمالي قطاع غزة.

وقالت الوكالة: “استشهدت الصحافية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمالي القطاع”، كما أشارت إلى استشهاد صحافية أخرى وهي آلاء طاهر الحسنات “جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة”.

View this post on Instagram A post shared by Ayat Khaddoura (@ayatkhaddoura.vo)

كانت آيات وثقت اللحظات الأخيرة التي عاشتها في منزلها، بعد إطلاق الطيران الإسرائيلي لقنابل الفسفور المحرم دوليا وشنه غارات عنيفة ومتواصلة.

وخلال الأيام الأخيرة نشرت الصحافية الشهيدة عدة مقاطع فيديو توثق “الجرائم” الإسرائيلية في القطاع.

الاحتلال المجرم قتل صاحبة هذا الفيديو

الشابة آيات خضورة شهيدة 🙏🏼♥️.. pic.twitter.com/ti6eL5ymQb — المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) November 20, 2023