سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد الصحافية آيات خضورة في قصف إسرائيلي لمنزلها.. وهذا آخر ما قالته- (فيديوهات)

21 - نوفمبر - 2023

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لندن- “القدس العربي”:

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن الصحافية آيات خضورة استشهدت، مساء الاثنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها شمالي قطاع غزة.

وقالت الوكالة: “استشهدت الصحافية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمالي القطاع”، كما أشارت إلى استشهاد صحافية أخرى وهي آلاء طاهر الحسنات “جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة”.

 

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كانت آيات وثقت اللحظات الأخيرة التي عاشتها في منزلها، بعد إطلاق الطيران الإسرائيلي لقنابل الفسفور المحرم دوليا وشنه غارات عنيفة ومتواصلة.

وخلال الأيام الأخيرة نشرت الصحافية الشهيدة عدة مقاطع فيديو توثق “الجرائم” الإسرائيلية في القطاع.

 

 

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A post shared by Ayat Khaddoura (@ayatkhaddoura.vo)

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  1. يقول Bugatti:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 8:23 ص

    والله شئ عجيب أهل غزة أعطيتم للعالم بأسره دروس في الصبر و الجهاد
    الله يتقبلكم عنده من الشهداء.
    اللهم أخذل و سلط الذل و الهوان على من خذلكم و شتت شمل من عاداكم.

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  2. يقول محمد دحيري:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 3:34 م

    آخر كلامها وكلماتها ؛ الشهادتين،
    فمن كان اخركلامه ،اشهد إلا آله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، دخل الجنة فيا سعدها ويا بشارتها هي والالاف الالاف من اهل غزة الحبيبة
    والخزي والعار كل العار لكل مطبع جبان

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