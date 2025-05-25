سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد الصحافي حسان أبو وردة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي شمال غزة

25 - مايو - 2025

صورة للشهيد الصحافي حسان أبو وردة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي

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لندن- “القدس العربي”: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، استشهاد الصحافي حسان مجدي أبو وردة، مدير وكالة “برق غزة” الإخبارية، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى أيضًا إلى استشهاد عدد من أفراد عائلته.
وأدان مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين الجريمة بشدة، معتبراً أنها جزء من “سياسة ممنهجة لقمع حرية التعبير وطمس الرواية الفلسطينية، ومنع توثيق الجرائم على الأرض”.
وأكد المركز، في بيان، أن “جريمة اغتيال أبو وردة تعكس استمرار الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، مطالباً بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، وفي مجمل الاعتداءات على الإعلاميين في القطاع.
ودعا المركز إلى اتخاذ “خطوات فاعلة لتأمين الحماية القانونية والميدانية للصحافيين الفلسطينيين”، مشددًا على أن “هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
ويُعد حسان أبو وردة من أبرز الصحفيين المحليين الذين عملوا على تغطية العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وكان من الوجوه المعروفة في تقديم المحتوى الإخباري عبر المنصات الرقمية.
ويأتي استهداف أبو وردة ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت الطواقم الإعلامية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث استُشهد أكثر من 212 صحافيًا في القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب تقارير من نقابات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، في حصيلة غير مسبوقة في تاريخ النزاعات الحديثة.
(وكالات)

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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 25, 2025 الساعة 10:14 ص

    لكم الله ياشعب فلسطين. إجرام بشع ووحشية قل مثيلها قي التاريخ وحرب إبادة يقون بها نتنياهو المجرم الفاشي الفاسد وحكومة الإحتلال الفلشية المتطرفة ومستمرة منذ ١٩ شهراً ولاأمل في الأفق. العالم بتحرك بخطوات خجولة والدول العربية تصمت وكأنما الضمير للعربي قد مات. لكم الله ياشعب فلسطين.

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  2. يقول ابن سعدون:
    مايو 25, 2025 الساعة 3:39 م

    إلى جنات النعيم المقيم يا ابطال فلسطين،

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