استشهاد العالم البارز سفيان تايه في غارة جوية إسرائيلية على غزة- (فيديو وتدوينات)

الدكتور سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية في غزة والذي استشهد وأسرته في غارة إسرائيلية

“القدس العربي”: أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية اليوم السبت أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة أسفرت عن استشهاد العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.

وقد كان تايه رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة وباحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.

هذا الشخص قتلته إسرائيل اليوم مع عائلته بقصف منزله

اسمه الدكتور سفيان تايه

صُنف عام 2021 ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم

يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، عُين حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء وعلوم الفضاء في فلسطين pic.twitter.com/ZoWzudS3e1 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 2, 2023

وقد أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لخبر استشهاد الدكتور تايه لما يحمله من قيمة علمية وأكاديمية فذة.

هذا اليوم حزين حزين جدا ..

استشهد احد العلماء الكبار والله في الوطن العربي ا..سفيان تاي رئيس الجامعه الاسلاميه في غزه لديه ابحاث شهيره جدا جدا منها بحث الكشف عن خلايا السرطان بإستخدام

one-dimensional photonic crystal

توصل عن طريق

Through shifting spectrum, the sensitivity of… pic.twitter.com/vKLNV46qe5 — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) December 2, 2023

وتداول رواد آخرون الإنجازات المميزة التي حققها الدكتور تايه، والمصنف ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم عام 2021.

استشهاد عالم الفيزياء سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، والمصنف ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم عام 2021، وعُيّن حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء في #فلسطين، إثر قصف الاحتلال لمخيم #جباليا pic.twitter.com/dPBmAOCZ1P — Dr Mahmoud (@DrMahmo98484477) December 2, 2023

وقد استهدف القصف الإسرائيلي في وقت سابق من العدوان المتواصل على قطاع غزة، مبنى الجامعة الإسلامية ما الحق بها اضرارا بالغة.

– الجامعة الإسلامية في #غزة الآن، تحولت إلى أرض أشباح بسبب القصف ..✌️🇵🇸 pic.twitter.com/9tc5QCYZio — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) November 26, 2023



حالة من الصدمة انتابت المواطنين الذين وثقوا الأضرار الجسيمة، التي لحقت بمباني الجامعة الإسلامية بما فيها قاعة المؤتمرات.

صدمني هذا الفيديو..

هذه قاعة المؤتمرات في الجامعة الإسلامية ب #غزة، القاعة التي تخرج منها آلاف من خيرة أبناء شعبنا.. هذا الإجرام الصهيوني هو نتاج حقد وارهاب غير مسبوق.. pic.twitter.com/QZ6cZptLOt — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 1, 2023

وكانت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلية المتوغله في غزة، وثقت اقتحامها لإحدى قاعات الجامعة الإسلامية، واحتفالها داخل إحدى مبانيه، بطريقة وصفها المتابعون بانها استفزازية.

القوات الإسرائيلية 🇮🇱 تحتفل داخل مباني الجامعة الإسلامية في غزة. pic.twitter.com/J2ZnQfm6dw — أحمـد (@A_MQQ) November 26, 2023

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 15207 شهيد.

جاء ذلك بعد استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، اليوم السبت، في “مجزرة” جديدة، ارتكبتها القوات الإسرائيلية، في مخيم جباليا وسط قطاع غزة.