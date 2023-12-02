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استشهاد العالم البارز سفيان تايه في غارة جوية إسرائيلية على غزة- (فيديو وتدوينات)

2 - ديسمبر - 2023

الدكتور سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية في غزة والذي استشهد وأسرته في غارة إسرائيلية

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“القدس العربي”: أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية اليوم السبت أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة أسفرت عن استشهاد العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.

وقد كان تايه رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة وباحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.

وقد أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لخبر استشهاد الدكتور تايه لما يحمله من قيمة علمية وأكاديمية فذة.

وتداول رواد آخرون الإنجازات المميزة التي حققها الدكتور تايه، والمصنف ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم عام 2021.

وقد استهدف القصف الإسرائيلي في وقت سابق من العدوان المتواصل على قطاع غزة، مبنى الجامعة الإسلامية ما الحق بها اضرارا بالغة.


حالة من الصدمة انتابت المواطنين الذين وثقوا الأضرار الجسيمة، التي لحقت بمباني الجامعة الإسلامية بما فيها قاعة المؤتمرات.

وكانت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلية المتوغله في غزة، وثقت اقتحامها لإحدى قاعات الجامعة الإسلامية، واحتفالها داخل إحدى مبانيه، بطريقة وصفها المتابعون بانها استفزازية.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 15207 شهيد.

جاء ذلك بعد استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، اليوم السبت، في “مجزرة” جديدة، ارتكبتها القوات الإسرائيلية، في مخيم جباليا وسط قطاع غزة.

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  1. يقول سيف:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 5:38 م

    الله يرحمه وعائلته ويتقبلهم شهداء في عليين.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 7:22 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين، والله ينتقم من شرذمة عصابة الشر حفدة القردة و الخنازير التي تقتل بلا رحمة أو شفقة 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥

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  3. يقول مهند النابلسي:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 8:16 ص

    رحمه الله والى جنات الخلد مع الشهداء الصديقين ويفضل قيام حملة اعلامية وترجمة خبر استشهاده بالقصف الاسرائيلي وابادة عائلته وارسال المعلومة باللغات العالمية لكافة المنابر والجامعات الغربية ووكالةالناسا لبيان وحشية الاسرائيلي الفاشي بتعامله مع نخبة العلماء المعترف بهم دوليا وعربيا ومحليا وأنتم كموقع لندني فخموعتيق الأنسب للقيام بهذه المهمة الجليلة التي يتنال تقدير الجميع وستسجل لكم في ميزان حسناتكم؟

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  4. يقول حنظلة الفلسطيني:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 9:39 ص

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته

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