استشهاد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي

غزة: ذكرت وكالة شهاب الإخبارية التابعة لحركة حماس في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أن المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع استشهد في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على جباليا بشمال قطاع غزة.

وذكرت قناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس أن القانوع استشهد بعد استهداف خيمته في جباليا. وقالت مصادر طبية إن نفس الغارة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القياديين البارزين إسماعيل برهوم وصلاح البردويل، وهو قيادي بارز آخر.

وكان كل من البردويل وبرهوم عضوين في المكتب السياسي المؤلف من 20 عضوا، والذين تشير مصادر من حماس إلى استشهاد 11 منهم منذ بدء الحرب في أواخر 2023.

أنهت إسرائيل الأسبوع الماضي وقف إطلاق نار دام شهرين باستئناف القصف والعمليات البرية، إذ تزيد الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى المتبقين لديها.

وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 830 شخصا، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، منذ استئناف قوات الاحتلال هجماتها العسكرية الكبيرة على غزة في 18 مارس آذار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بشن غارات لأن حماس رفضت مقترحات من شأنها الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار. وجدد يوم الأربعاء تهديداته بالاستيلاء على أراضٍ في غزة إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى المتبقين لديها.

(وكالات)