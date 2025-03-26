استشهاد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي

غزة: ذكرت وكالة شهاب الإخبارية التابعة لحركة حماس في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أن المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع استشهد في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على جباليا بشمال قطاع غزة.
وذكرت قناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس أن القانوع استشهد بعد استهداف خيمته في جباليا. وقالت مصادر طبية إن نفس الغارة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القياديين البارزين إسماعيل برهوم وصلاح البردويل، وهو قيادي بارز آخر.
وكان كل من البردويل وبرهوم عضوين في المكتب السياسي المؤلف من 20 عضوا، والذين تشير مصادر من حماس إلى استشهاد 11 منهم منذ بدء الحرب في أواخر 2023.
أنهت إسرائيل الأسبوع الماضي وقف إطلاق نار دام شهرين باستئناف القصف والعمليات البرية، إذ تزيد الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى المتبقين لديها.
وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 830 شخصا، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، منذ استئناف قوات الاحتلال هجماتها العسكرية الكبيرة على غزة في 18 مارس آذار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بشن غارات لأن حماس رفضت مقترحات من شأنها الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار. وجدد يوم الأربعاء تهديداته بالاستيلاء على أراضٍ في غزة إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى المتبقين لديها.
(وكالات)
يا له من اختيار.هنيئا لك: شهادة في ليلة ربما تكون ليلة القدر. وقاتل الله المخبرين ولعنهم. القادة في الخيام مع الناس وفي الخنادق مع المقاتلين وفي المقدمة مع المضحين والشهداء.
ربي يحفظكم
في خيمه ويدافع عن أهله ووطنه
كم انت عظيم ومن معك
العدو الصهيوني وبما يملك من عتاد
لاينام الا في تحصينات ويلبس الدروع
الله يعوضك الجنه ويخلفك خير في كل من دافعت عنهم
ولاحول ولاقوة الا بالله
وحسبنا ونعم الوكيل
يجب تحديد كل من طلع بالمظاهرات ضد حماس لان هؤلاء هم من يساعدون الاحتلال على استهداف القيادات
غريب .. بعد الهدنة الأخيرة كثر استهداف القيادات في ح*م*ا*س . هل هذا بسبب دخول الجواسيس إلى القطاع ؟
و تبقى حركة المقاومة الاسلامية…تدفع بِخيرة قيادييها ..ثمنًا لمواقفها التي لا يشكك فيها سوى خاضع او حاقد او جاحد !؟ ما الذي كان ينقص حركة حماس لتدخل هي كذلك لبيت الطاعة و تعيش ..كالبقية (……) يتمتعون بالمزايا و العطايا و الهدايا ! مقابل تخليهم عن مبادئهم و قناعاتهم و التسليم بالأمر الواقع الذي اوجده ( خُدام الإحتلال و من يحل محلهم 😴! رحمة الله على كل شهداء الامة الذين سقطوا دفاعًا عن قضيتهم الاولى التي آمنوا بها ..( قولا و فعلا ).
السلام عليكم ، القادة الذين يعيشون وسط شعبهم و لا يخونوه هم احق بالاتباع على نهج الشرف و الغداء و هو ديدن قادة المقاومة الفلسطينية.
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين ظلما وعدوانا فاللهم دمر أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸🤲🔥🐒🚀