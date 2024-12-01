استشهاد المعتقلين محمد إدريس ومعاذ ريان من قطاع غزة في سجون الاحتلال

لندن- “القدس العربي”: نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مؤسسات الأسرى، اليوم الأحد، نبأ استشهاد معتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال، وهما: محمد عبد الرحمن هويشل إدريس (35 عاماً)، ومعاذ خالد محمد ريان (31 عاماً).

وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في بيان مشترك، أنّها أُبلغت باستشهاد المعتقل إدريس عبر هيئة الشؤون المدنية، في 29/11/2024 في سجن عوفر، فيما تلقت نبأ استشهاد المعتقل معاذ ريان بعد مراسلة جيش الاحتلال للفحص عن مصيره، وفي الرد تبيّن أنه استشهد في تاريخ 2/11/2024، دون الإفصاح عن مكان استشهاده.

وأكدت عائلة إدريس أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، في أغسطس/آب الماضي، في حين كان ريان يعاني من شلل كامل عندما اعتقل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا هو الشاب محمد عبد الرحمن ادريس الذي استشهد في السجون الإسرائيلية بسبب التعذيب الشديد! مات مقهوراً متألماً منفياً عن وطنه وأهله! أتمنى من الجميع أن يتذكره بدعوة. pic.twitter.com/SqxHEhPM3a — MO (@Abu_Salah9) November 30, 2024

وكانت المؤسسات قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني، عن استشهاد الأسير منير عبد الله محمود الفقعاوي (42 عاماً) ونجله ياسين (18 عاماً)، بعد تأكيد خبر استشهادهما من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية عبر مؤسسة “هموكيد”. وبذلك يرتفع عدد الشهداء الموثقين في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 47 شهيداً.

وتؤكد المؤسسات استمرار سياسة التعذيب الممنهج في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين بشكل غير مسبوق. وقد أدى انتشار الأمراض والأوبئة وسياسة التجويع إلى تحوّل العديد من الأسرى الأصحاء إلى مرضى.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة، منذ عام 1967 إلى 284 شهيداً موثقاً، إضافة إلى عشرات آخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم.

وتؤكد المؤسسات أن عدد المعتقلين الحالي يتجاوز 10,200 أسير، بينهم 90 أسيرة و270 طفلاً و3,443 معتقلاً إدارياً.

وتطالب المؤسسات المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وفرض عقوبات تضعه في عزلة دولية، مؤكدة أن هذه المرحلة تعد الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

(وكالات)