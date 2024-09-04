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استشهاد امرأة وجرح 7 آخرين بينهم طفل في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

أرشيف

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بيروت: استُشهدت امرأة وجرح 7 آخرون بينهم طفل، الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن “استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة قبريخا (جنوب) بالقصف المدفعي أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة شخصين آخرين بجروح، بينهما طفل يبلغ من العمر 12 عاما”.

وأشارت الوزارة، في بيان منفصل، أن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حولا (جنوب) أدت إصابة 3 أشخاص بجروح”.

كما أعلنت، في بيان آخر، أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام (جنوب)، أدت إلى إصابة شخصين بجروح احتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج”.

(الأناضول)

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