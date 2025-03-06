استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية مواطنين في مدينة غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية، عصر الخميس، قصفا بمدينة غزة، أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال شهود عيان إن “مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ مجموعة فلسطينيين أثناء توجههم لتفقد منازلهم شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

#فيديو| شهيد وعدد من الجرحى بنيران مسيرة للاحتلال شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة pic.twitter.com/2xQX5Ab1Wc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 6, 2025

الخميس أيضا، أُصيب فلسطيني برصاص مسيرة في الحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع، واندلع حريق في شقة سكنية بفعل قصف مدفعي استهدف غرب رفح.

وفي حادث منفصل، استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على محور فيلادلفيا شقة سكنية في حي تل السلطان، ما أدى إلى اندلاع النيران داخلها.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه منتصف ليل السبت الأحد، ارتكبت إسرائيل أكثر من 900 خرق للاتفاق، بحسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.

وشملت هذه الخروقات قصفا جويا ومدفعيا، وتحليقا مكثفا للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات. إلى جانب منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال الخيم والمنازل الجاهزة.

(وكالات)