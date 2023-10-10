استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيين في تبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية في عسقلان- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار في مدينة عسقلان القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح أنه في الساعات الماضية، تبادل جنود من الجيش مدعومين بمروحيات وطائرة مسيّرة، إطلاق النار مع عدد من المسلحين في المنطقة الصناعية في عسقلان”، مشيرا الى مواصلة عمليات التمشيط في المنطقة.

#عاجل إنزال جوي نفذه #القسام على أسدود قبل قليل ترافق مع عملية إنزال بحري على شاطئ #عسقلان pic.twitter.com/HDdQPmCtE0 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 10, 2023

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تُجري قوات الجيش الإسرائيلي مواجهة مع مسلحين مشتبه بهم في عسقلان، وتبحث في غلاف غزة عن مسلحين فروا من المعارك السابقة في ريعيم وسديروت (مستوطنتان)”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين اثنان منهم في منطقة “كيبوتس مفالسيم” والآخران في مستوطنة “ريعيم”، بغلاف غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قال في ذات الوقت: “أكملنا إخلاء المستوطنات المحاذية للسياج في غلاف غزة، وأحبطنا عدة محاولات للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر السياج الحدودي”.

ورجح المتحدث أن يكون هناك المزيد من المسلحين في المنطقة.

(وكالات)