سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيين في تبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية في عسقلان- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار في مدينة عسقلان القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح أنه في الساعات الماضية، تبادل جنود من الجيش مدعومين بمروحيات وطائرة مسيّرة، إطلاق النار مع عدد من المسلحين في المنطقة الصناعية في عسقلان”، مشيرا الى مواصلة عمليات التمشيط في المنطقة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تُجري قوات الجيش الإسرائيلي مواجهة مع مسلحين مشتبه بهم في عسقلان، وتبحث في غلاف غزة عن مسلحين فروا من المعارك السابقة في ريعيم وسديروت (مستوطنتان)”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين اثنان منهم في منطقة “كيبوتس مفالسيم” والآخران في مستوطنة “ريعيم”، بغلاف غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قال في ذات الوقت: “أكملنا إخلاء المستوطنات المحاذية للسياج في غلاف غزة، وأحبطنا عدة محاولات للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر السياج الحدودي”.

ورجح المتحدث أن يكون هناك المزيد من المسلحين في المنطقة.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

طبيبة مصرية بريطانية تتعرض لحملة تشويه بسبب إشادتها بالمقاومة الفلسطينية في غزة- (تدوينات)
منذ ساعتين
جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا معلومات تؤكد “قطع حماس رؤوس الأطفال”
منذ 3 ساعات
طوفان بشري مهيب في العاصمة عمان نصرة لغزة والمقاومة- (فيديو)
منذ 3 ساعات
الجيش الإسرائيلي: 155 عسكريا حصيلة القتلى منذ السبت
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية