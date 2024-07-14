استشهاد حارس مرمى نادي شباب خان يونس بمجزرة المواصي- (تدوينة)

غزة: استشهد حارس مرمى نادي شباب خان يونس لكرة القدم شادي أبو العراج، السبت، في مجزرة المواصي التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وقال متحدث النادي علي دحلان، إن “نادي شباب خان يونس خسر لاعبًا مميزًا في فريق كرة القدم باستشهاد اللاعب أبو العراج، لينضم إلى كوكبة الشهداء الفلسطينيين من الرياضيين”.

وأضاف دحلان: “لم يكن أبو العراج أول شهداء نادي شباب خان يونس، فقد سبقه المدير الفني السابق ومدير قطاع الناشئين في النادي الكابتن طه كلاب، وكابتن النادي وأحد لاعبيه الكبار محمد بركات“.

واستنكر “جريمة قتل الرياضيين الفلسطينيين، وتدمير مقر النادي بقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الحرب، وإحراق مرافقه وصالاته الرياضية وتجريف ملاعبه، في ظل صمت دولي مطبق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجاه الجرائم الإسرائيلية”.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام: “استشهد أكثر من 300 رياضي في مختلف الرياضات، معظمهم من منتسبي الأكاديميات الرياضية وهم من الأطفال”.

وأضاف صيام وهو مسؤول الإعلام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن “استشهاد أبو العراج يأتي في إطار الاستهداف الإسرائيلي المباشر للحركة الرياضية الفلسطينية، سواء باغتيال أو اعتقال الرياضيين الفلسطينيين أو تقييد حركتهم، أو تدمير البنية التحتية الرياضية وغيرها من الممارسات الإسرائيلية”.

كما أكد أن “90 في المئة من المرافق الرياضية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية تعرضت للتدمير والتخريب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع”.

وأوضح صيام أن “الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خاطب الاتحادات الدولية والقارية بشأن جرائم إسرائيل ضد الحركة الرياضية وضرورة اتخاذ خطوات عقابية بحقها”.

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شهيد جديد يرتقي..

حارس مرمى شباب خان يونس، شادي أبو العراج، شهيدا بفعل عدوان الاحتلال على شعبنا. #فلسطين #غزه pic.twitter.com/gTVwGGhsqC — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) July 14, 2024

وكان الشهيد الراحل قد اعتٌقل على يد قوات الاحتلال قبل عدة أشهر خلال اجتياح خان يونس، وتعرض لتعذيب شديد قبل الإفراج عنه.

وبارتقاء أبو العراج يرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، إلى 342 شهيدا، منهم 240 شهيدا في كرة القدم (67 طفلا، 173 شابا) إضافة إلى 15 مصابا و12 معتقلا، وتدمير واستهداف 49 منشاة رياضية (7 في الضفة الغربية، 42 في قطاع غزة).

والسبت، استشهد 90 فلسطينيًا وأصيب 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وعلى مدار الأشهر السابقة، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق مختلفة من القطاع بالتوجه إلى منطقة “المواصي” بدعوى أنها “إنسانية آمنة”.

والمواصي منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، وتمتد على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، على مسافة 12 كلم وبعمق كلم واحد، من دير البلح شمالا، مرورا بمحافظة خان يونس وحتى رفح جنوبا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)