استشهاد خمسة أشخاص خلال فوضى وإطلاق نار تخللت توزيع مساعدات في غزة

غزة (الأراضي الفلسطينية): استشهد خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات فجر السبت في قطاع غزة المهدد بمجاعة وشيكة، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار، وفق شهود عيان.

ووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول حوالي 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت في مدينة غزة في شمال القطاع.

وشهد دوار الكويت الكثير من الحوادث خلال عمليات توزيع سادتها الفوضى وأدت إلى سقوط شهداء، كالحادث الذي وقع في 23 آذار/ مارس عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على حشد ينتظر المساعدات واستشهد 21 شخصا.

وقال الهلال الأحمر إن ثلاثة من الشهداء الخمسة الذين سقطوا في ساعة مبكرة السبت، قضوا جراء إطلاق نار.

وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضا فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.

واتصلت وكالة فرانس برس بجيش الاحتلال الإسرائيلي طلبا للتعليق.

وحذر تقرير أممي في 19 آذار/ مارس من أن نصف سكان غزة يعانون من جوع “كارثي” وتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع “في أي وقت”.

وقدر التقرير عدد الذين يواجهون ظروفا قاسية بنحو 1,1 مليون فلسطيني أي نصف السكان.

والوضع مأسوي خصوصا في شمال قطاع غزة الذي لا يزال يسكنه بحسب الأمم المتحدة نحو 300 ألف شخص وحيث حذر التقرير من مجاعة “وشيكة.. قد تضرب في أي وقت بين منتصف آذار/ مارس وأيار/ مايو”.

(أ ف ب)