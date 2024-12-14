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بينهم رئيس بلدية “دير البلح” وصحافي.. استشهاد 21 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي في قطاع غزة- (فيديو)

14 - ديسمبر - 2024

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غزة: استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وتجمعا مدنيا في محافظة مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى “شهداء الأقصى” بوصول 4 شهداء و3 مصابين للمشفى جراء استهداف إسرائيلي خيمة قرب “مسجد العصار” جنوب غرب دير البلح.

وفي السياق ذاته، أكد شهود عيان أن القصف طال خيمة تضم نازحين، ما أسفر عن شهداء ومصابين.

وفي حادثة منفصلة، استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، بقصف استهدف تجمعا بحي النصر في مدينة غزة، بحسب مسعفين.

وفي وقت سابق السبت، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن خمسة عشر فلسطينيا استشهدوا بينهم صحافي ورئيس بلدية، في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي السبت في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل “استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو ومعه ستة آخرون من موظفي البلدية، إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية، مبنى البلدية في دير البلح”.

وأوضح أن رئيس البلدية وعددا من أفراد طاقمه “كانوا يواصلون عملهم لتوفير خدمات المياه والكهرباء لمئات آلاف النازحين”، واصفا ما جرى بأنه “جريمة جديدة ومتعمدة لضرب المنظومة الخدمية”.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارة أخرى استهدفت مدرسة “الماجدة وسيلة” في منطقة غرب غزة ، ما أسفر عن “7 شهداء و10 إصابات على الأقل” بحسب بصل، الذي اعتبرها “مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي مئات النازحين”.

وقال بصل إن من بين الشهداء “سوزان الغرة (العكلوك) وطفلاها عز الدين وجِنان أحمد الغرة وابن عمهما الطفل منصور سيف الغرة، وقد نقلوا إلى مستشفى المعمداني” في مدينة غزة.

وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين “ارتقى الشهيد الزميل الصحافي محمد بعلوشة مراسل قناة المشهد في مدينة غزة شهيدا، بعد استهدافه بقنبلة من طائرة كواد كابتر إسرائيلية في شارع أحمد ياسين في حي الشيخ رضوان” في شمال غرب مدينة غزة.

ودانت النقابة “هذه الجريمة الجديدة” التي أودت بحياة بعلوشة و”ندين استمرار استهداف الصحافيين”.

وذكر الدفاع المدني في بيان أن الطيران الحربي شن عشرات الغارات الجوية في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسف عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، وبلدة بيت لاهيا في شمالي القطاع.

(وكالات)

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  1. يقول محمد جبرؤوتي:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 7:21 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم. على قوات المعارضة الرومانسية التي (حررت) سوريا أن توجه تهديدا لأمريكا إما أن تتوقف المجازر في غزة وإما الدعوة للجهاد المقدس من خلال شتاء إسلامي عاصف.

    رد

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