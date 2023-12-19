استشهاد رئيس قسم الطوارئ في مستشفى “الشفاء” مع زوجته وأبنائهما الخمسة- (فيديو)

رام الله- “القدس العربي”: استشهد، صباح الإثنين، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، هاني الهيثم، وزوجته الطبيبة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزله، ضمن الهجمات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأثار استشهاد الطبيب هاني الهيثم وعائلته صدمة لدى من عرفوه، وقد عرف بشجاعته، وبأنه أحد أكفأ الأطباء في القطاع، وكان يرفض الهروب من الغارات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء، وكان قد نجا وأسرته من قصف منزله سابقاً، ومِن ضرب مستشفى الشفاء الطبي، لكن الموت أبى إلا أن ينال منه وزوجته الطبيبة سميرة الغفري وأطفالهما الخمسة شيرين، تيا، سمير، وفا، وسارة.

وكان الطبيب هاني قد درس الطب في مصر، وتخصّص في جراحة المخ والأعصاب، قبل العودة إلى غزة ليواصل عمله حتى آخر أيامه.

وكانت الصفحة الرسمية لكلية طب القصر العيني بمستشفيات جامعة القاهرة، قد نعته عبر منشور على “فيسبوك”، جاء فيه: “‏قوات الاحتلال قتلت قبل قليل أحد أفضل الأطباء في قطاع غزة الدكتور هاني الهيثم، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، مع زوجته الدكتورة سميرة الغفري وأطفالهما الخمسة: شيرين، تيا، سمير، وفا، وسارة”.

من جهته، نعى الطبيب النرويجي مادس غيلبرت، الذي عمل 16 عاماً في مستشفى الشفاء، في تدوينة عبر منصة إكس، الإثنين، الطبيب هاني قائلاً: “بالأمس، قُتل بطريقة وحشية صديقي وزميلي العزيز الطبيب هاني الهيثم، رئيس قسم طوارئ الشفاء، مع زوجته الحبيبة الطبيبة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة شيرين وتيا وسمير ووفاء وسارة”.

وقال إن “الجنود الإسرائيليين الجبناء أقدموا بدم بارد على قتل 7 مدنيين عزل”، واصفاً الهجوم بأنه ضد الإنسانية.

وتابع: “نتعهد بإعادة إعمار (مستشفى) الشفاء وغزة وفلسطين”.

Yesterday, my good friend and dear colleague, Dr. Hani Al-Haitham, head of Shifa emergency department, was brutally murdered by Israel, along with his beloved wife, Dr. Sameera Ghifari and their five children Shireen, Tia, Sameer, Wafa & Sara. In cold blood, coward Israeli… pic.twitter.com/wqqzRUK1VV — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) December 18, 2023

وكانت القوات الإسرائيلية فرضت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصاراً مطبقاً واستهدافاً مباشراً لمستشفى الشفاء، ما أدى إلى مجازر بحق المرضى وجرحى الحرب والطواقم الطبية والنازحين، كما يؤوي المستشفى آلاف النازحين الذين خرجوا من منازلهم مجبرين من المناطق الشرقية والشمالية للقطاع.

كما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية المستشفى وقصفت عدداً من مبانيه، ونفّذت الجرافات العسكرية عمليات تجريف واسعة في باحاته ودمرت مولدات الكهرباء والأجهزة الطبية الأساسية في المستشفى، وفق بيانات سابقة لوزارة الصحة في غزة.

وفي 25 نوفمبر، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي، بعد نحو 10 أيام على اقتحامه.