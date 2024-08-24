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استشهاد رضيعة ووالدتها بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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غزة: استشهدت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر ووالدتها، وأصيب عدد آخر جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة الخطيب وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في “مستشفى العودة” بأن “الطواقم الطبية استقبلت شهيدتين طفلة ووالدتها، استشهدتا جراء قصف إسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وداخل المستشفى، ودع الأب المكلوم طفلته وزوجته الممددتين على الأرض، بينما تتعالى صرخاته في أرجاء المكان، قائلاً: “مدنيون، ما ذنبهم؟”.

وقال الأب: “عندما رأيت القذائف تسقط على بيتي، ذهبت لأجد زوجتي مقطعة وطفلتي 8 شهور في الشارع. سقطت من الطابق الثالث جراء القصف”.

وأضاف: “طفلتي وُلدت في الحرب، لم أفرح بها”.

ولفت الأب إلى أن: “المنزل كان يؤوي نازحين، ولا أعرف ماذا حل بهم جراء القصف”.

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