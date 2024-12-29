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استشهاد شابة بالرصاص خلال اشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومسلحين بمخيم جنين

29 - ديسمبر - 2024

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رام الله: استشهدت شابة فلسطينية ليل السبت-الأحد إثر إصابتها برصاصة في الرأس خلال اشتباكات مسلّحة دارت بين الأجهزة الأمنية ومسلّحين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وتقاذف الطرفان المسؤولية عن استشهاد الشابة العشرينية شذى صبّاغ، وهي صحافية متدربة وطالبة جامعية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أجهزة الأمن الفلسطينية في بيان إنها “تدين بأشدّ العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها خارجون عن القانون (…) داخل مخيّم جنين، والتي أسفرت عن استشهاد الصحافية شذى صبّاغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها.
لكنّ أحد أقرباء الشهيدة ويدعى صهيب المرعي اتّهم في منشور صوتي عنصرا من الأمن الفلسطيني بأنّه أطلق النار على قريبته بينما كانت أمام منزلها.
ونعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الشهيدة وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلّة تضمّ ممثلا عن النقابة لجلاء ملابسات ما جرى.
ويأتي استشهادة هذه الشابة بعد ساعات على استشهاد عنصر أمن فلسطيني برصاص مسلّحين فلسطينيين في هذه الاشتباكات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع في المخيّم.
وباستشهاد صبّاغ ترتفع حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى 11 شهيدا، هم خمسة من عناصر الأمن وستة مدنيين.
وتقول السلطة الفلسطينية إنّها تلاحق في مخيّم جنين “خارجين عن القانون” فيما تتّهمها فصائل فلسطينية بـ”ملاحقة المقاومة”.
(وكالات)

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  1. يقول محمد محمد:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 5:20 ص

    ملاحقة المواطن عملية سهلة والدفاع عنه أمام المستوطينين في كل اقتحام ليس لنا روح….

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  2. يقول عصر المرتزقة:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 7:21 ص

    “خارجين عن القانون”!

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  3. يقول Jamal Nofal:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 10:43 ص

    سبحان الله هؤلاء ليسوا مسلحين هؤلاء مقاومين .

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