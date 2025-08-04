سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد شابين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين

منذ 37 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد شابين فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عاما)، في بلدة قباطية.

وأفادت بأن قوات الاحتلال حاصرت مستودعا في البلدة، وأطلقت تجاه الرصاص، وقنابل الإنيرجا، ما أدى إلى تدميره وهدمه بالكامل، إلى أن أعلن عن استشهاد الشاب العامر، واحتجاز جثمانه.

وقبل قليل، عثر أهالي البلدة على جثمان شهيد ثانٍ متفحم تحت أنقاض المستودع.

 

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