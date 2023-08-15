استشهاد شابين برصاص الاحتلال في عدوان على مخيم عقبة جبر بأريحا- (فيديوهات)

الضفة الغربية: ذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص بعد اقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ناصر العناني مدير مستشفى أريحا الحكومي: “شابان في العشرينات من العمر، وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي في الصدر وتم الإعلان عن استشهادهما”.

وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان. ولم يتضح بعد إن كان الشهيدان مشاركين في هذه الاشتباكات.

وأضاف السكان أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

شاهد| جماهير #أريحا تشيع الشهيدين قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم اللذين ارتقيا فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر. pic.twitter.com/qxgYkR3jCx — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) August 15, 2023

ولم يصدر بعد بيان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية مع تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.

(رويترز)

عاجل| قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا pic.twitter.com/1VEGWHF5xU — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) August 15, 2023