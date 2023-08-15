سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في عدوان على مخيم عقبة جبر بأريحا- (فيديوهات)

منذ ساعتين

حجم الخط
1

الضفة الغربية: ذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص بعد اقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ناصر العناني مدير مستشفى أريحا الحكومي: “شابان في العشرينات من العمر، وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي في الصدر وتم الإعلان عن استشهادهما”.

وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان. ولم يتضح بعد إن كان الشهيدان مشاركين في هذه الاشتباكات.

وأضاف السكان أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

ولم يصدر بعد بيان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية مع تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أبو حكيم:
    أغسطس 15, 2023 الساعة 5:52 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله في الأمة النائمة والتي ينتظر خونتها أن يقضى علينا فيستريحوا من فلسطين وأهلها ولكن هيهات وعد الله قادم ونحن واثقون

    رد

إشترك في قائمتنا البريدية