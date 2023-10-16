استشهاد شابين في أريحا وطولكرم… واعتقال 70 فلسطينيا واستمرار هجمات المستوطنين

أريحا ـ طولكرم – «القدس العربي»: استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من أريحا وطولكرم، فيما واصلت هذه القوات حملات الاعتقال التي تستهدف نشطاء في حركة “حماس” وسط استمرار حصار وتقطيع أوصال الضفة الغربية، لليوم العاشر على التوالي.

وأفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم باستشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عاما) من ضاحية أرتاح جنوب طولكرم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.

وكان الشهيد حسان، قد استُشهد برصاص قناص الاحتلال في الرأس، خلال مروره بمركبته غرب مدينة طولكرم.

وبارتقاء حسان، يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة الماضية إلى ثمانية.

أما في أريحا، فاستشهد شاب، وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.

وأضافت أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 73 مواطنا بينهم معتقلون محررون، وذلك في بيت لحم وسلفيت والخليل وأريحا ورام الله والقدس ونابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي معاذ ابراهيم عمارنة (36 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه، علما أنه قبل نحو ثلاثة أعوام فقد إحدى عينيه بعد اصابته برصاص الاحتلال خلال تغطية أحداث.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من مدينة القدس وأحيائها، بينهم سيدة ثمانينية وفتاة. كما اعتقلت الشاب حمادة صيام من منزله في حي واد الجوز في القدس المحتلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة الثمانينية أم وليد قراعين، ونجلها وليد، من حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعتقلت الطفل يوسف أبو تايه من البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المركبات في حي بئر أيوب.

ومن مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اعتقلت الفتاة صفاء الرشق، ومن بلدة العيسوية المحاذية للمخيم اعتقلت موسى جبريل.

كذلك اعتقلت من بلدة الطور شرق القدس، ستة مواطنين عرف منهم علي موسى، وخليل ربيع.

إجراءات انتقامية

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال تسعى يوميا إلى فرض وخلق إجراءات انتقامية بشكل متصاعد بحق المعتقلين، في إطار عملية الاستفراد، وجريمة (العقاب) الجماعي المتواصلة بحقهم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أمس الإثنين، أنه إلى جانب الإجراءات العامة التي مسّت مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين (الماء، والطعام، والعلاج، والكهرباء)، فإن وحدات “القمع” ومنها وحدات “اليمّام” اعتدت على المعتقلين بالضرب خلال عمليات الاقتحام للأقسام.

وأضاف، أن من أخطر الإجراءات الراهنة التي تمسّ حياة المعتقلين، هو رفض إخراج المعتقلين المرضى إلى العيادات، أو المستشفيات، الأمر الذي يعني أن إدارة السجون أوقفت علاجهم فعليا.

وأشار إلى هناك تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الأمراض، لكون إدارة السجون ترفض إخراج النفايات من زنازين المعتقلين، إضافة إلى استمرار تقليص كميات المياه التي تصل إليهم، وقطعها لفترات طويلة في بعض السجون (كالنقب) الذي قلصت فيه مدة توفير المياه لأقسام المعتقلين لـ50 دقيقة طوال اليوم، فضلا عن أن إدارة السجون صادرت ملابس المعتقلين في بعض السجون، وأبقت على لباس إضافي واحد لكل معتقل، كما لم تسمح للمعتقلين في أغلب السجون من استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام. وأكد أن المعتقلين يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل السجون، ويتعرضون لجريمة (عقاب) جماعي ممنهج هي الأشد منذ عقود، وما زاد حدة تعقيد الواقع في أقسام المعتقلين، تصاعد أعداد المعتقلين الجدد في الضفة بشكل أساسي، وما نتج عنها من حالة اكتظاظ عالية، إضافة إلى استمرار عرقلة عمل الطواقم القانونية والحقوقية.

وفي سياق آخر، استمرت اعتداءات المستوطنين حيث ردم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال ، ثلاثة آبار مياه، وقطعوا 70 شتلة زيتون، وقطعوا أسلاكا شائكة في قرية سوسيا جنوب الخليل.

وقال مصادر محلية إن مستعمرين من مستعمرة “سوسيا” المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، ردموا ثلاثة آبار مياه، وقطعوا 70 شتلة زيتون وأسلاكا شائكة، وجرفوا مساحات شاسعة في قرية سوسيا جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة النواجعة.

وفي الخليل، رفع مستعمرون علم دولة الاحتلال على مبنى في البلدة القديمة في مدينة الخليل.

وذكر مصادر محلية أن مستوطنين رفعوا عددا من أعلام الاحتلال على جدران مبنى قديم مكون من عدة طوابق، تعود ملكيته الى عائلة أبو منشار، ويقع عند مدخل شارع الشهداء المغلق منذ عام 2000 أمام الفلسطينيين فقط.

ويشرف المبنى بإطلالته من جهاته الأربع على كل أحياء وسط مدينة الخليل، ويقطن في إحدى شققه المواطن أنس البايض وأسرته.

يُذكر أن سلطات الاحتلال منعت سابقا ترميم هذا المبنى، وحاولت عدة مرات إغلاق أبوابه الرئيسة باللحام الكهربائي.

كما هاجم مستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين يقطفون ثمار الزيتون في أراضي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين المسلحين هاجموا عائلة المواطن مازن دغلس، خلال قطفها الزيتون في منطقة السهل من أراضي برقة، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وسرقوا هواتفهم النقالة وثمار الزيتون، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردوهم من المنطقة.

تطهير عرقي

سياسيا، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تتوالى في يومها العاشر على قطاع غزة، وسط قطع المياه والكهرباء، والحصار، وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وقال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، في رام الله، إن إسرائيل تقتل الأطفال، وإلا فما معنى استشهاد أكثر من 800 طفل وأكثر من 500 امرأة، كما تستهدف المدنيين، وتحاصرهم بهدف القتل والتشريد الجماعي.

وأضاف أن هناك أكثر من 2808 شهداء وأكثر من 11 ألف جريح، هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا “حيوانات بشرية” كما يتبجح قادة الاحتلال.

وحذر من الأمر العسكري الرامي إلى تهجير قطاع غزة، وصناعة نكبة جديدة، وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وأنه قادر على مواجهتها وإفشالها كما أفشل العديد من المشاريع التصفوية والتوطين على طول حقب النضال الماضية. وأكد أن المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم، مطالبا الأمم المتحدة على الأقل بحماية موظفيها، إذ قُتل العديد منهم.

وحذر من استمرار الاستيلاء على الأراضي، وتكثيف الاستيطان في الضفة، واستهداف التجمعات البدوية، معتبرا ذلك مجزرة بحق الأرض والإنسان أيضا.

إلى ذلك، بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، سبل التهدئة، والإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها “عنصري حاقد”، وأدت إلى وفاة طفل فلسطيني (6 سنوات)، وإصابة والدته بجروح خطيرة، جراء عشرات الطعنات التي وجهها إليهما في ولاية ألينوي الأمريكية.

كما أدانت في بيان صحافي، حملات التحريض، والاعتداءات، والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين، وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه الحملات وتداعياتها وأهدافها الرامية إلى تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة، وطالبت الدول كافة بمواجهتها ومعاقبة مروجيها ومن يقف خلفهم.