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استشهاد شابين من جنين متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب سلفيت

منذ ساعة واحدة

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سلفيت:  أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين عدي نزار نمر أبو ناعسة، ومصعب حسان علي مقصقص من جنين، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال، قرب سلفيت، وأنه تم احتجاز جثمانيهما.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص بكثافة في وقت سابق من مساء اليوم، صوب المركبة التي كان يستقلها الشابان أبو ناعسة ومقصقص، قرب المدخل الشمالي لسلفيت، ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وباستشهاد الشابين أبو ناعسة ومقصقص، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

(وكالات)

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