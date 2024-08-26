استشهاد شابين من جنين متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب سلفيت

سلفيت: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين عدي نزار نمر أبو ناعسة، ومصعب حسان علي مقصقص من جنين، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال، قرب سلفيت، وأنه تم احتجاز جثمانيهما.

استشهاد الشابين "عدي الطروش، مصعب المقصقص" من مخيم جنين بعد اطلاق النار عليهم في منطقة مستوطنة اريئيل المقامه على أراضي محافظة سلفيت #المجد_للشهداء#المجد_للمقاومة#فلسطين_قضية_الاحرار#فلسطين_قضيتنا #فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/I29t13OQNy — ابو الباسل // A _s_s_i // (@assi_aroq) August 25, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص بكثافة في وقت سابق من مساء اليوم، صوب المركبة التي كان يستقلها الشابان أبو ناعسة ومقصقص، قرب المدخل الشمالي لسلفيت، ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وباستشهاد الشابين أبو ناعسة ومقصقص، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

(وكالات)