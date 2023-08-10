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استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال قرب نابلس- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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رام الله- “القدس العربي”:

استشهد شاب، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في منطقة زواتا غربي نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا غربي نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس والظهر، ومن ثم أعلن عن استشهاده، وهو من سكان مخيم عين بيت الماء غربي نابلس.

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