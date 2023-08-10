استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال قرب نابلس- (صورة)

رام الله- “القدس العربي”:

استشهد شاب، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في منطقة زواتا غربي نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا غربي نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس والظهر، ومن ثم أعلن عن استشهاده، وهو من سكان مخيم عين بيت الماء غربي نابلس.

#عاجل#صورة استشهاد الشاب المطارد أمير خليفة متأثرًا بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في منطقة زواتا غرب #نابلس. لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/CJ0T1FWZtO — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 10, 2023