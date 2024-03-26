استشهاد 3 شبان فلسطينيين في جنين

جنين: استشهد فلسطيني ثالث، الأربعاء، في قصف إسرائيلي لحارة الدمج بمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ “استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 خلال عدوان الاحتلال على جنين”.

ولفتت إلى أن الشهداء هم “أيمن يوسف عزوقة 19 عاما، أصيب برصاص في الصدر والبطن، ومحمد ناصر السبتي (19 عاما)، وحمزة حسام عرعراوي وكلاهما في قصف بمسيرة إسرائيلية”.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي قصف حارة الدمج عبر مسيّرة، ما أدى إلى عدد من الإصابات تم نقلها عبر مركبات خاصة ومركبات إسعاف.

واستشهد، فجر اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما).

وأوضح أن الشاب عزوقه، وصل الى المستشفى بسيارات الهلال الأحمر وقد فارق الحياة، متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال منعت اسعاف الهلال الأحمر من علاج الشاب عزوقه، ما أدى لاستشهاده.

وأفادت (وفا) بوقوع مواجهات واشتباكات وصفت بـ”العنيفة” في حي المراح بجانب سوبرماركت المدينة في جنين، واستولى جنود الاحتلال على كاميرات المراقبة في الحي، ونفذوا عمليات عنف وعربدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الليلة، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والعمارات.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه نقلت شابا مصابا برصاص الاحتلال الى أحد المستشفيات.

وتشهد مدينة جنين مواجهات “عنيفة” في احياء: الشرقي، وجبل أبو ظهير، والجابريات، والمراح، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

كما تشهد أطراف مخيم جنين وقرية مثلث الشهداء مواجهات مماثلة.

وفي قباطية جنوب جنين، أُصيب 4 شبان بالرصاص، بعد منتصف الليلة، بينها إصابة وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة وسط اندلاع مواجهات، وتدمير للبنية التحتية.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، بينها إصابة خطيرة بالصدر لشاب (24 عاماً) خلال مواجهات في بلدة قباطية وجرى نقلهم للمستشفى.

وذكرت مصادر أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات.

وقالت إن قوات الاحتلال قامت بعملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية، وخاصة بالقرب من منطقة “الحسبة”.

(وكالات)