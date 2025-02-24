استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

غزة: استشهد مساء الأحد، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وأفادت مصاد طبية، باستشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال خلال تفقد أرضه الزراعية في شارع الشعف شرق مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,339 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,753 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.
(وكالات)