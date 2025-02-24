استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

غزة: استشهد مساء الأحد، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصاد طبية، باستشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال خلال تفقد أرضه الزراعية في شارع الشعف شرق مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,339 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,753 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.

(وكالات)