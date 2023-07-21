سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس

منذ 10 دقائق

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نابلس: استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر قبل اعتقاله، الليلة، باستهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان شهيد، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت مصادر أمنية ومحلية  أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، كان بداخلها مواطنين

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