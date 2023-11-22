استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

قلقيلية: أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت المصادر، بأن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب الشهيد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علماً أنه كان يعمل سائق مركبة عمومية على خط عزون – قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اعترض خلال اقتحامه للبلدة مركبة إسعاف، وعرقل عملها لبعض الوقت.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية وانتشرت في احياء متفرقة من المدينة عرف من بينها “حي النقار”، و”بئر قبعة”.

(وكالات)