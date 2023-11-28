استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله- “القدس العربي “: استشهد فلسطينيان فجر الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى سلفيت الحكومي ، إن “مواطنا من بلدة كفر عين شمال غرب رام الله وصل قسم الطوارئ مصاب بعدة رصاصات، وصفت حالته بالخطيرة توفي على إثرها”.

وقالت مصادر محلية في بلدة كفر عين ، إن “قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة واعتقلت مواطنا، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.

وأوضح الشهود أن “الجيش أطلق الرصاص الحي والمعدني مما أدى لإصابة المواطن مالك البرغوثي بثلاث رصاصات نقل على إثرها لمستشفى سلفيت الحكومي ليعلن عن استشهاده لاحقا”.

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال فلسطينيين، تندلع على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأضافت الوزارة في بيان لها، بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا.

وأفادت مصادر بأن الشاب ياسين عبد الله الأسمر (26 عاما) من سكان بلدة بيتونيا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما أصيب شاب آخر (23 عاما) بالرصاص الحي في القدم.

(وكالات)