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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون

4 - يناير - 2024

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طوباس:  استشهد شاب فلسطيني عقب إصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت عدة منازل، اندلعت خلال ذلك مواجهات واشتباكات، كما سمعت أصوات انفجارات قوية بشكل متكرر.

(وكالات)

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  1. يقول Basem:
    يناير 4, 2024 الساعة 5:10 ص

    رحمة الله على الشهيد.
    شباب كالورد يقتلهم العدو كل يوم.
    اللهم اقتل منهم اكثر مما تقتل منا.

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  2. يقول qoraish:
    يناير 4, 2024 الساعة 10:40 ص

    رحمة الله على الشهيد
    اساليب المجرمين الصهاينة
    والله بدون اتحاد المسلمين ضد هؤلاء المجرمين الصهاينة لن يتوقفوا أبداً… وسيهاجمون كل الدول العربية حتى تلك التي طبعت علاقاتها معهم.
    لأنهم في أعماقهم سيئون!

    رد

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