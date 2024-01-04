استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون

طوباس: استشهد شاب فلسطيني عقب إصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت عدة منازل، اندلعت خلال ذلك مواجهات واشتباكات، كما سمعت أصوات انفجارات قوية بشكل متكرر.

(وكالات)