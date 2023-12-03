استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية- (فيديو)

رام الله: قتل جيش الاحتلال، فجر الأحد، فلسطينيا بالرصاص خلال اقتحام لمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما رفع الحصيلة إلى 254 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، بـ”استشهاد الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال للمدينة”.

الشهيد عدنان عصام زيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية فجر اليوم اثناء توجهه لعمله

اعدام بدم بارد حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/Fg8jjbS7hR — Malak 🖤𓂆 (@malakash0ur) December 3, 2023

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل عشوائي خلال تنفيذ الاقتحام واعتقال عددا من الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة زيد بالرصاص الحي، قبل أن تُعلن وفاته لاحقا.

الشهود أضافوا أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وباستشهاد زيد يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 254، بالإضافة إلى نحو 3100 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي.

(الأناضول)