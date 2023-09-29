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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدينة البيرة وسط الضفة- (صور وفيديو)

منذ 4 دقائق

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رام الله: استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة.

وكانت تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين، مساء الجمعة، بعد إصابتهما بجروح عقب إطلاق النار عليهما داخل سيارة في مدينة البيرة.

وذكرت وزارة الصحة أن الهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدنية أبلغتها بإصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية في مدينة البيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الجيش نصبت كمينًا لمركبة عند مدخل قرب مستوطنة “بساغوت” وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية منعت طاقمها من تقديم الإسعافات للشابين المصابين.

يأتي ذلك فيما أعلنت سرايا القدس “كتيبة جنين” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار استهدفت مستوطنة وحاجزا عسكريا للجيش في محيط جنين.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تلت التظاهرات الأسبوعية في عدد من قرى الضفة الغربية.

(وكالات)

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