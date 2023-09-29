استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدينة البيرة وسط الضفة- (صور وفيديو)

رام الله: استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة.

الصحة: است،شهاد محمد جبريل رمانة في البيرة وإصابة آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية https://t.co/9jClvidL4r pic.twitter.com/nH49ySVsTB — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) September 29, 2023

استشهاد محمد جبريل رمانة متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البيرة واحتجاز جثمانه حتى اللحظة. pic.twitter.com/tG8zEBmAkX — ق.ض (@Jales_tinian2) September 29, 2023

وكانت تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين، مساء الجمعة، بعد إصابتهما بجروح عقب إطلاق النار عليهما داخل سيارة في مدينة البيرة.

فيديو يظهر تواجد قوات الاحتلال قرب الشابين المصابين قبل أن تعتقلهما، في مدينة #البيرة. pic.twitter.com/Vz8PaRDvqu — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) September 29, 2023

وذكرت وزارة الصحة أن الهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدنية أبلغتها بإصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية في مدينة البيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الجيش نصبت كمينًا لمركبة عند مدخل قرب مستوطنة “بساغوت” وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية منعت طاقمها من تقديم الإسعافات للشابين المصابين.

يأتي ذلك فيما أعلنت سرايا القدس “كتيبة جنين” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار استهدفت مستوطنة وحاجزا عسكريا للجيش في محيط جنين.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تلت التظاهرات الأسبوعية في عدد من قرى الضفة الغربية.

(وكالات)