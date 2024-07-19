استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل: استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، في بلدة بيت أُمّر جنوبي الضفة الغربية.

وأعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) “استشهاد الشاب إبراهيم زعاقيق (19 عاما) من بيت أمر بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس”.

وأشار التلفزيون إلى أن الشاب “أسير محرر، وأفرج عنه قبل نحو أسبوعين وهو وحيد أهله”.

وقبيل إعلان تلفزيون فلسطين، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طاقم إسعاف تابعا لها تعامل “مع إصابة خطيرة جدا لشاب (19 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، في بيت أمر شمالي الخليل”.

▪️ تغطية صحفية: " استـــشهاد الأسير المحرر ابراهيم الخطيب من بلدة بيت أمر شمال الخليل متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة." pic.twitter.com/MPzT7jw0Xz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي “اقتحم البلدة وأطلق وابلا من الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، ما أدى إلى إصابة خطيرة وحالات اختناق”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” بأن الشاب “يامن أحمد عصفور (22 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، استشهد مساء اليوم في مستشفى ابن سينا (في جنين) متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، إلى 578 منذ صعد عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)