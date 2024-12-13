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استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة

13 - ديسمبر - 2024

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رام الله: استشهد فلسطيني، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “وصل شهيد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى دورا الحكومي جنوبي الخليل”.
وذكرت الوزارة أن “الشهيد هو محمد أحمد سليمان مسالمة (32 عاماً)”، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار عليه في بلدة بيت عوا جنوب الضفة.
ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا باعتداءات إسرائيلية بالضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 812 فلسطينيا.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 23 أكتوبر 2023، خلفت 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.
(وكالات)

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