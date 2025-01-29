استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال محاصرتها منزلا جنوب طولكرم- (فيديوهات)

طولكرم: استشهد الشاب أيمن فادي قاسم ناجي (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال محاصرتها منزلا في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وزارة الصحة الفلسطينية: استشـ ـهاد الشاب أيمن ناجي برصاص الاحتـ ـلال بضاحية ارتاح بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية pic.twitter.com/e5RU9NwWkw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 28, 2025

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت جثمان شهيد كان قد أصيب في ضاحية ارتاح واحتجزته قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت الضاحية وحاصرت بناية سكنية عند مدخلها، قبل أن تتبعها تعزيزات من آليات الاحتلال العسكرية.

لحظة تفجير قوات الاحتلال منزلاً لعائلة بلاونة في مخيم طولكرم pic.twitter.com/bMHUfBOT1L — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 28, 2025

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال حاصرت البناية التي تضم عددا من الشقق السكنية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة الشاب الناجي في المكان، حيث احتجزته قوات الاحتلال إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وتابعت أن جنود الاحتلال طالبوا أصحاب أحد المنازل بالخروج عبر مكبرات الصوت، كما طالبوا شابا بتسليم نفسه.

ركام منزل الشهـ.ـيد تامر فقهاء بعد هدمه من قبل جرافات الاحتلال في ضاحية شويكة شمال طولكرم pic.twitter.com/yYpQR44SNu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 28, 2025

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أمين أبو حمدة من سكان مخيم نور شمس، وذلك أثناء تواجده في ضاحية ارتاح.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط انتشار كبير لدوريات المشاة في مختلف أحياء المدينة والمخيم، وتحويله لعدد من المنازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصته التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.

(وكالات)