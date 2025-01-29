سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال محاصرتها منزلا جنوب طولكرم- (فيديوهات)

29 - يناير - 2025

صورة نشرتها وكالة (وفا) للشهيد أيمن ناجي

حجم الخط
0

طولكرم: استشهد الشاب أيمن فادي قاسم ناجي (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال محاصرتها منزلا في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت جثمان شهيد كان قد أصيب في ضاحية ارتاح واحتجزته قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت الضاحية وحاصرت بناية سكنية عند مدخلها، قبل أن تتبعها تعزيزات من آليات الاحتلال العسكرية.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال حاصرت البناية التي تضم عددا من الشقق السكنية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة الشاب الناجي في المكان، حيث احتجزته قوات الاحتلال إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وتابعت أن جنود الاحتلال طالبوا أصحاب أحد المنازل بالخروج عبر مكبرات الصوت، كما طالبوا شابا بتسليم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أمين أبو حمدة من سكان مخيم نور شمس، وذلك أثناء تواجده في ضاحية ارتاح.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط انتشار كبير لدوريات المشاة في مختلف أحياء المدينة والمخيم، وتحويله لعدد من المنازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصته التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الضفة تحت العدوان.. إسرائيل تحرق منزلا وتدمر محلات تجارية بطولكرم- (فيديوهات)
27 - يناير - 2025
الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم العروب بالخليل
24 - يناير - 2025
الجبهة الشعبية تدعو إلى “طوفان جماهيري” غداً الجمعة رفضًا لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
26 - أكتوبر - 2023
مسؤولة أممية: لم نحقق بعد في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة
17 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية