استشهاد شاب فلسطيني بعد صرعه حارس مستوطنة وجرح آخر… والعدوان دمّر 400 مبنى في جنين

جنين – غزة – «القدس العربي» ووكالات: في الوقت الذي بدأت جهات رسمية وأهلية فلسطينية بإحصاء حجم الخسائر والأضرار التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، أطلق شاب فلسطيني النار أمس الخميس على نقطة تفتيش قرب مستوطنة كدوميم، أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي وإصابة آخر. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المهاجم كان قادما بسيارته من جهة مدينة نابلس القريبة وأطلق النار من داخل سيارته، ما أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما فتح جنود الاحتلال نيران أسلحتهم على المنفذ وأردوه قتيلا.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن العملية التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم المقامة على أراضي قرية كفر قدوم والتي استشهد فيها الشاب أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

وأشادت الحركة بالعملية بوصفها ردا على الهجوم غير المسبوق على جنين. وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع “نشيد بعملية إطلاق النار ضد قوة صهيونية شرقي قلقيلية والتي تأتي في إطار عمليات الرد المتواصل على عدوان الاحتلال على جنين وجرائمه المستمرة بحق شعبنا”.

وأفادت مصادر محلية من القرية بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد وشقيقه، بعد استدعائهما من قبل مخابراتها. وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة منزل عائلة الشهيد في قبيا.

ويأتي الهجوم بعد أن شنت قوات الاحتلال فجر الإثنين الماضي عدوانا واسع النطاق على مخيم جنين أدى الى مقتل اثني عشر فلسطينيا وإصابة نحو مئة وخمسين بجروح، وتدمير مئات المنازل والشوارع والبنى التحتية، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية.

إلى ذلك علمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة أن فصائل فلسطينية دعيت لحضور الاجتماع المقرر للأمناء العامّين في القاهرة، بناء على قرار القيادة الفلسطينية الأخير، تعتزم عرض مطالب جديدة بتوسيع قرارات القيادة الفلسطينية الخاصة بوقف اللقاءات والاتصالات مع دولة الاحتلال، من خلال الذهاب إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، والخاصة بوقف التعامل كليا باتفاق أوسلو واعتباره شيئا غير موجود.

وفي سياق تقدير حجم الأضرار كشفت مصادر رسمية فلسطينية أن 80% من منازل مخيم جنين تعرضت للضرر خلال العدوان الأخير، فيما قدرت جهات أخرى قيمة الخسائر بـ15 مليون دولار أمريكي. وأعلنت فلسطين أمس تضرر أكثر من 400 مبنى بشكل كلي وجزئي، بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وحسب وزير الحكم المحلي مجدي الصالح فإن حجم التقديرات الأولية والخسائر التي تكبدتها محافظة جنين ومخيمها ما بين مبان وطرق وهدم كامل وجزئي بلغ في حدود 15 مليونا و500 ألف دولار أمريكي. وأضاف أن المخيم تعرض لتخريب شبكات المياه بقيمة 8 – 10 ملايين شيقل، إلى جانب خسائر في شبكات الكهرباء بقيمة 2 – 3 ملايين شيقل.