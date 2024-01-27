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استشهاد شاب فلسطيني في جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة

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جنين: أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، ليلة الخميس/ الجمعة، عن استشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب ياسين قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف وأغلقت مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

(وكالات)

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