استشهاد شاب فلسطيني في رام الله وجيش الاحتلال يفجر شقتين خلال عملية عسكرية- (صور وفيديوهات)

رام الله: استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء خلال عملية عسكرية نفذها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفجّر خلالها شقتين سكنيتين لفلسطينيين يتهمهما بمهاجمة مركبة إسرائيلية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في مجمع رام الله الطبي لوكالة فرانس برس إن “الشاب معتز صرصور (18 عاما) استشهد نتيجة إصابته برصاصة قاتلة في الصدر” فجر الثلاثاء.

استشهاد الشاب معتز صرصور بعد إصابته برصاص الاحتلال في رام الله. pic.twitter.com/OVBNIUhunI — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) August 13, 2024

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله بعد منتصف الليل، وقامت بتفجير شقتين لمعتقلين فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجوم على مركبة إسرائيلية شمال رام الله بداية العام الحالي”.

وأضافت المصادر أنه خلال عمليات الهدم “وقعت مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة الشاب” قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

إخلاء وتفجيـر منزل أسيران‼️ اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيران الدكتور أيسر البرغوثي، من حي الطيرة، والدكتور خالد خاروف من حي أم الشرايط بمدينة رام الله تمهيدا لهدمها، وأخلت المنازل المجاورة اعتقل الطبيبان في يناير 2024، بتهمة تنفيذ عمـلي.ـة إطلاق نار عند وادي عيون الحرامية pic.twitter.com/zJD5eWHpqW — Hanaa. M (@HanaaM24) August 12, 2024

تعود الشقتان السكنيتان للطبيبين المعتقلين لدى إسرائيل أيسر البرغوثي وخالد الخاروف المتهمين بإطلاق النار على مركبة إسرائيلية على طريق شمال رام الله في كانون ثاني/ يناير، ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة، تبين لاحقا أنهما فلسطينيان يحملان بطاقات هوية إسرائيلية.

وقال أحمد البرغوثي شقيق أحد الطبيبين لفرانس برس “فجأة اقتحموا المنطقة وحاصروها، اقتحموا البناية ونزلوا مباشرة إلى البيت وأبلغونا أنه سيتم تفجير البيت اليوم وطلبوا منا إخلاء المنزل”.

أما الجار جهاد عبيد فقال “قاموا بالإخلاء ودب الرعب في سكان العمارة، أخرجوا كل الناس إلى الشارع، لم يبق أحد في بيته، عاثوا فسادا في كل البيوت حتى غير المنزل المستهدف، كل البيوت دُمرت من الداخل والخارج، كما شاهدتم حجم الدمار الهائل الذي حدث نتيجة تفجير في عمارة عمرها نحو 40 عاما”.

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية تموز/ يوليو منزل الشاب مريد دحادحة من قرية عطارة شمال رام الله والمتهم بمشاركته في الهجوم.

استشهد نحو 620 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام فلسطينية رسمية.

(أ ف ب)