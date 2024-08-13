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استشهاد شاب فلسطيني في رام الله وجيش الاحتلال يفجر شقتين خلال عملية عسكرية- (صور وفيديوهات)

13 - أغسطس - 2024

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد معتز صرصور في رام الله

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رام الله: استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء خلال عملية عسكرية نفذها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفجّر خلالها شقتين سكنيتين لفلسطينيين يتهمهما بمهاجمة مركبة إسرائيلية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في مجمع رام الله الطبي لوكالة فرانس برس إن “الشاب معتز صرصور (18 عاما) استشهد نتيجة إصابته برصاصة قاتلة في الصدر” فجر الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله بعد منتصف الليل، وقامت بتفجير شقتين لمعتقلين فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجوم على مركبة إسرائيلية شمال رام الله بداية العام الحالي”.

وأضافت المصادر أنه خلال عمليات الهدم “وقعت مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة الشاب” قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

تعود الشقتان السكنيتان للطبيبين المعتقلين لدى إسرائيل أيسر البرغوثي وخالد الخاروف المتهمين بإطلاق النار على مركبة إسرائيلية على طريق شمال رام الله في كانون ثاني/ يناير، ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة، تبين لاحقا أنهما فلسطينيان يحملان بطاقات هوية إسرائيلية.

وقال أحمد البرغوثي شقيق أحد الطبيبين لفرانس برس “فجأة اقتحموا المنطقة وحاصروها، اقتحموا البناية ونزلوا مباشرة إلى البيت وأبلغونا أنه سيتم تفجير البيت اليوم وطلبوا منا إخلاء المنزل”.

أما الجار جهاد عبيد فقال “قاموا بالإخلاء ودب الرعب في سكان العمارة، أخرجوا كل الناس إلى الشارع، لم يبق أحد في بيته، عاثوا فسادا في كل البيوت حتى غير المنزل المستهدف، كل البيوت دُمرت من الداخل والخارج، كما شاهدتم حجم الدمار الهائل الذي حدث نتيجة تفجير في عمارة عمرها نحو 40 عاما”.

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية تموز/ يوليو منزل الشاب مريد دحادحة من قرية عطارة شمال رام الله والمتهم بمشاركته في الهجوم.

استشهد نحو 620 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام فلسطينية رسمية.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 1:25 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي الإيطالي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 1:34 م

    اللهم فجر تل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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