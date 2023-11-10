استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك شرق نابلس

نابلس: أعلنت مصادر طبية ومحلية ليلة الخميس/ الجمعة استشهاد الشاب الفلسطيني ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت مساء الخميس في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها 9 مواطنين بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وبارتقاء الشاب نصاصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية في الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 19 شهيدا. كما بلغت حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 182 شهيد.

وكالات