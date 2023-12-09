3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية السبت 

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد فتى برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 275 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “استشهاد الفتى محمود باسم أبو هنية (17 عاما)، برصاص الاحتلال في بلدة عزون، قضاء قلقيلية” شمالي الضفة الغربية.

تغطية صحفية: الشاب محمود باسم أبو هــنــيـة (17 عاماً)، الذي ارتقى برصــ.ـاص الاحـــتـلال في بلدة عزون، شرق قلقيلية. pic.twitter.com/3ADbo9H1Nv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 9, 2023

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد الشاب رامي جمال الجندب (25 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها أمس (الجمعة) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة” شمالي الضفة.

ارتقاء الشاب رامي جمال الجندب (العبوشي) من مخيم الفارعة متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصـ.اص الاحتلال يوم أمس ليرتفع عدد الشـ.هداء إلى سبعة. https://t.co/zjEPFvPFvh pic.twitter.com/F0uTtKJ5Ta — ق.ض (@Jales_tinian2) December 9, 2023

كما أعلنت أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة تواصل رسمية مع الجانب الإسرائيلي، أبلغتها بـ”استشهاد الشاب ساري يوسف عمرو (25 عاما)، برصاص الاحتلال في مدينة دورا (جنوبي الضفة) فجر السبت”.

تغطية صحفية:"من منزل عائلة عمرو الذي داهمته قوات الاحتلال وأطلقت النار فيه في بلدة دورا جنوب الخليل." pic.twitter.com/zPewmot7d4 — فلسطين بوست (@PalpostN) December 9, 2023

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 3، السبت، وإلى 275 منذ 7 أكتوبر، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)