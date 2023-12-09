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3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية السبت 

9 - ديسمبر - 2023

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رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد فتى برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 275 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “استشهاد الفتى محمود باسم أبو هنية (17 عاما)، برصاص الاحتلال في بلدة عزون، قضاء قلقيلية” شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد الشاب رامي جمال الجندب (25 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها أمس (الجمعة) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة” شمالي الضفة.

كما أعلنت أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة تواصل رسمية مع الجانب الإسرائيلي، أبلغتها بـ”استشهاد الشاب ساري يوسف عمرو (25 عاما)، برصاص الاحتلال في مدينة دورا (جنوبي الضفة) فجر السبت”.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 3، السبت، وإلى 275 منذ 7 أكتوبر، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 12:00 م

    متى ستتحرك شرطة عباس لوقف هذا الإجرام الصهيوني البنغفيري ضد أبناء الضفة الغربية يا عينيا حتى تبيد عصابة النتن ياهو كل الشعب الفلسطيني الأعزل المسكين الصامد في وجه ابرتهايد الصهيونية البغيضة الحقيرة في الضفة الغربية يا عينيا 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫

    رد

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