استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أيام في مخيم بلاطة- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام.

وأوردت وكالة وفا الرسمية أن الشاب محمد أبو عصب استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة، منذ أيام.

وأعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) “استشهاد الشاب محمد أبو عصب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، خلال الاقتحام الأخير لمخيم بلاطة الأربعاء الماضي”.

وذكر أن أبو عصب “كانت إصابته مباشرة (لم يوضحها) نقل على إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس حتى أعلن عن استشهاده صباح اليوم”.

والأربعاء، اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة منطقة “قبر يوسف” شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

وفي حينه أُصيب 11 فلسطينيا بجروح، بينهم اثنان كانت إصابتهما خطيرة، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش، وفق ما أفادت به جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني في حينه.

استشهاد الشاب محمد أبو عصب متاثر بإصابته اثر اقتحام بلاطة الأخير#فلسطين pic.twitter.com/7xLllz1a7Y — palgraph (@palestine_graph) August 19, 2023

استشهاد المقاتل محمد ابو عصب متاثرا باصابته اثر اقتحام مخيم بلاطة الاخير. pic.twitter.com/web5sNy334 — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) August 19, 2023

(وكالات)