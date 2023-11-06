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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت عنان غرب القدس

منذ 47 دقيقة

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القدس المحتلة:  استشهد بعد منتصف الليلة، الشاب الفلسطيني مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاما)، وأصيب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلده بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وافادت مصادر محليه بأن قوات الاحتلال اطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما، وتُبلغ في وقت لاحق باستشهاد أحدهما، حيث تم نقله الى مستشفى رام الله الحكومي، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده بيت دقو شمال غرب القدس المحتله، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

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