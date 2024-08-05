استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 برصاص إسرائيلي في عقابا شمالي الضفة- (فيديوهات)

طوباس: استشهد 4 فلسطينيين، مساء الاثنين، وأصيب 7 آخرون، وصفت جراح اثنين منهم بـ”الخطيرة”، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة عقابا شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب “شهيدان، و7 إصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة عقابا قضاء طوباس”.

وأوضحت أن “الشهيدين هما أيسر محمد قاسم أبو عرة (36 عاما)، ونور محمد ياسين الياسين (19 عاما)”.

مقاومون يفجرون عبوة ناسفة بدورية للاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس pic.twitter.com/R48SqSDHJm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2024

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، إن طواقمها تقوم “بنقل شهيد ثالث من داخل المنزل المحاصر في بلدة عقابا إلى المستشفى”، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محيطه.

أيضا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، عن سقوط شهيد ثالث في ذات البلدة وهو عميد ياسين غنام (19 عاما)، دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 609، منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.

شاهد .. لحظة استـ.ـشهاد الطفل بلال عز الدين صوافطة (١٤ عاماً)، برصاص الاحتلال أمام المستشفى التركي في مدينة طوباس. pic.twitter.com/r4IcBMga8x — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2024

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عقابا ويحاصر منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي”.

في حين تداول ناشطون مقاطع فيديو يسمع فيها أصوات رصاص قالوا إنه لاشتباكات بين الجيش ومسلحين فلسطينيين تدور في البلدة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف إضافة إلى القتلى والجرحى، نحو 10 آلاف معتقل.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)