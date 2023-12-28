استشهاد شاب في رام الله وقوات الاحتلال تشن حملة واسعة ضد محلات “الصرافة” بالضفة الغربية- (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”:

استُشهد شاب فلسطيني، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة رام الله بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” صباح اليوم الخميس.

استشهاد الشاب حازم القطاوي برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة وسط مدينة رام الله. pic.twitter.com/2DFsKNLrlf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 28, 2023

وأفادت الوكالة بإصابة 4 فلسطينيين آخرين، بينهم صحافي، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط رام الله، وفي حي الطيرة بالمدينة ذاتها، وأدخلت الإصابات إلى مجمع فلسطين الطبي.

وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز مدينة رام الله (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع.

مقاومون يستهدفون جنود الاحتلال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، ويصيبون أحد الجنود بالرصاص..

عملية نقل الجندي، وتغطية الجنود على ذلك.. واستمرار الاشتباك.. pic.twitter.com/IeUyHaSvpk — Muath Hamed 🔻 (@MuathHamed) December 28, 2023

كما أصيب 9 فلسطينيين بينهم أطفال برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل جنوب الضفة، فجر اليوم عقب مداهمة البلدة.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر محلية، أن الإصابات كانت بالرصاص الحي وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات ومراكز صحية لتلقي العلاج.

وشنت قوات الاحتلال حملة واسعة ضد محلات صرافة وتحويل الأموال في عدة مدن بالضفة الغربية بحجة أنها تساهم في تمويل المقاومة الفلسطينية. وذكرت وكالة “وفا” أن تلك القوات اقتحمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها، واعتقلت عددا من أصحابها في رام الله. كما اقتحمت منزل عائلة العجولي ومحلا للصرافة مملوكا لهم في المدينة نفسها.

تغطية صحفية: جانب من اقتحام أحد محال الصرافة وسط رام الله. pic.twitter.com/ckdsrQQzVk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2023

وأفادت الوكالة أن عمليات الاقتحام الإسرائيلية في حلحول، طالت عددا من المنازل ومحلا للصرافة والمجوهرات، حيث تم إجبار أصحاب هذه المحل على فتحه بالقوة وتفتيشه والاستيلاء على خزنة وبعض محتوياته، قبل أن تقوم بإغلاقه بلحام الأكسجين، فيما أُبلغ عن اعتقال فريد عبد الرحمن الأطرش، ومحمد سعد الأطرش.

وفي طولكرم شمالي الضفة، داهم جنود الاحتلال عددا من محلات الصرافة واستولوا على محتوياتها واعتقلوا أصحابها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأفادت وكالة “وفا” أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا محل فخر الدين للصرافة وسط طولكرم، وبيت المقدس للصرافة في الحي الغربي، بعد خلع أبوابهما، وأجروا عملية تفتيش واسعة داخلهما، واستولوا على بعض محتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من العاملين في هذين المحلين، بعد مداهمة منازلهم. واقتحمت القوات منزل المواطن فخر الدين أبو حسيب (عوض)، أحد أصحاب شركة فخر الدين للصرافة في الحي الغربي لطولكرم، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، وسرقة بعض مقتنياته.

كما داهمت قوات الاحتلال محل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل شمالي طولكرم، وعاثت فيه تدميرا وتخريبا وتكسير محتوياته.

عاجل| تغطية صحفية: إصـابـة الصحفي سلمان الخطيب برصاص جيش الاحــتلال خلال الاقـتحام المستمر لمدينة رام الله. pic.twitter.com/rSrqWsEs0p — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2023

شاهد| تغطية صحفية: لحظة نقل قـوات الاحــتلال للجندي المصاب خلال اشتباك وسط مدينة رام الله. pic.twitter.com/LdKW3VDBH5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2023