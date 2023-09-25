استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال فعاليات حدود غزة.. وسلطات الاحتلال تواصل فرض الإغلاق الشامل

غزة – “القدس العربي”:

استشهد شاب فلسطيني من قطاع غزة، متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته قبل أكثر من أسبوع، في الفعاليات الشعبية الغاضبة على الحدود الشرقية، ليرتفع عدد شهداء تلك المسيرات إلى سبعة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال فرضه إغلاقا شاملا على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب مجدي غباين (18 عاماً) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الانفجار الذي وقع يوم 13 سبتمبر الجاري، خلال فعالية نظمت على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وباستشهاد هذا الشاب يرتفع عدد شهداء ذلك الحادث إلى ستة شهداء، حيث سقط خمسة في نفس اليوم، فيما استشهد شاب آخر بعد عدة أيام، بنيران أطلقتها قوات الاحتلال صوب المتظاهرين.

وشيعت جماهير غاضبة جثمان الشهيد غباين، حيث نقل جثمانه من المشفى إلى بيت العائلة، ومن ثم نقل في موكب جنائزي كبير إلى مقبرة مدينة غزة، حيث ردد المشاركون هتافات تدعو لتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال.

ونعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين، الشهيد غباين، وقالت إنه أحد أفراد وحداتها الشبابية الناشطة على حدود غزة.

وفي السياق، فقد تواصلت الفعاليات الشعبية الغاضية على حدود قطاع غزة الشرقية، والتي يقوم خلالها الشبان بتنظيم تظاهرات شعبية غاضبة تستهدف جنود الاحتلال، من خلال إلقاء الحجارة واشعال النار في إطارات السيارات، وتفجير عبوات صوتية في المكان.

كما استمرت مجموعات “الشباب الثائر” في إطلاق دفعات من “البالونات الحارقة” صوب المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود، محدثة عدة حرائق.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية الواقعة على حدود بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أجبر المزارعين على مغادرة حقولهم على الفور، خشية من تعرضهم لخطر الإصابة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال “بحسب تقييم الوضع، تقرر تعزيز كتيبة في منطقة فرقة غزة، على أن تصل تعزيزات القوات إلى كتيبة (جفعاتي)، التي ستتولى المهام الدفاعية على السياج”.

وفي سياق، قريب واصلت سلطات الاحتلال، إغلاق معابر غزة، وهي بيت حانون “إيرز” المخصص لحركة الأفراد، وكذلك معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، بسبب عطلة أحد الأعياد اليهودية.

وفي هذا السياق، قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية بمدينة غزة، إن خسائر قطاع غزة الاقتصادية تقدر بـ 5 مليون شيكل يوميا “الدولار يساوي 3.8 شيكل”، بفعل إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح الطباع خلال تصريحات أدلى بها للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل للمعابر التجارية في قطاع غزة يؤثر بشكل كبير على حركة المعابر وعلى حركة العمال.