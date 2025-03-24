استشهاد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استشهد شخص، الإثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إن “غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة قعقعية الجسر”.

وأضاف أن الغارة “أدت في حصيلة أولية إلى مقتل مواطن”.

#شاهد

لحظة قصف طائرات الاحتلال بصاروخين سيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوب لبنان pic.twitter.com/bS92umpJtL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 24, 2025

وصعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان، السبت، بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى “حزب الله” أي علاقه له به.

وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان، السبت، إلى استشهاد 6 أشخاص وأصيب 31 آخرون، وفق مصادر رسمية لبنانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحوّل لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقا له، ما خلّف 100 شهيد و331 جريحا على الأقل، حسب بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)