غارة إسرائيلية تستهدف قيادياً من “حماس” عند مدخل مدينة صور- (فيديو)

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلي: نقوم بتوسيع ضرباتنا ضد أهداف “حزب الله” في جميع أنحاء لبنان

عاجل.. مسؤول لبناني: عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم هو الأعلى منذ نهاية الحرب الأهلية

عاجل..الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة شمرون شمال الضفة الغربية

عاجل.. مصادر فلسطينية: سقوط 4 صواريخ على مستوطنتي “كرني شمرون” و”معاليه شمرون” شرق قلقيلية في الضفة

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في شرق تل أبيب ومستوطنات بشمال غرب الضفة

عاجل..”حزب الله” يعلن قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة “نيمرا” العسكرية