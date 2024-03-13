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غارة إسرائيلية تستهدف قيادياً من “حماس” عند مدخل مدينة صور- (فيديو)

13 - مارس - 2024

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: استهل الطيران الإسرائيلي اعتداءاته، الأربعاء، باستهداف سيارة عند مفترق طرق قانا الحوش عند المدخل الجنوبي لمدينة صور، ما أدى إلى استشهاد المسؤول عن الدعم اللوجستي في كتائب القسام، هادي مصطفى، من مخيم الرشيدية للاجئين.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، مساء الأربعاء، بـ”وفاة السوري مصطفى محمد حنيف علو، من مواليد 1996، الذي أصيب صباحا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مفرق الحوش – شرق (مدينة) صور”.

وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق “في معلومات غير نهائية، سقوط شهيد فلسطيني داخل السيارة التي استهدفتها المسيرة المعادية على طريق صور ـ الحوش. كما سقط شهيد آخر من التابعية (الجالية) السورية، كان على متن دراجة نارية، وصودف مروره لحظة الاعتداء، إضافة إلى سقوط جريحين (لم تحدد جنسيتهما)”.

وأعلن جيش الاحتلال “قتل القيادي في حماس هادي علي مصطفى بقصف سيارة كانت تقله في لبنان”، مضيفاً: “سنواصل استهداف حركة “حماس” في كل ساحة تنشط فيها”.

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  1. يقول طرزان دبلن:
    مارس 13, 2024 الساعة 4:50 م

    لا تركبوا سيارات إلا بعد فحصها من لاصقة
    التتبع الذي يضعها العملاء تحت السيارة غالبا
    كي تتعرف عليها الطاءرة الصهيونية بالترددات
    ثم تقصفها..هذا ما فعلته امريكا بالتعاون مع العملاء لتحديد الأهداف وقصفها بعد وضع
    قرص يعطي إشارات للطاءرات الأميركية لتقوم بقصفها…وبعض العملاء كرموا
    بمناصب كبيرة.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 15, 2024 الساعة 1:27 م

      يا لهم من شياطين 🇵🇸✌️

  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 13, 2024 الساعة 5:55 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من نجس الصهاينة الملاعنة المدعومين بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم 🇵🇸🤕☝️🚀

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