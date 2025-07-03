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استشهاد شخص وإصابة 3 في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب بيروت- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، مساء الخميس، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على الطريق السريع في منطقة خلدة، جنوب العاصمة بيروت.

وقال شهود عيان إن السيارة المستهدفة شوهدت تحترق على الطريق السريع الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة من جهة الجنوب، ويقع على بعد نحو كيلومتر واحد من مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق السريع خلدة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان على منصة إكس، قصف سيارة في لبنان.

وادعى الجيش أنه استهدف شخصا يعمل في تهريب الأسلحة، “والدفع بمخططات” ضد مصالح إسرائيل “نيابة عن فيلق القدس الإيراني”، على حد قوله.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

(الأناضول)

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  1. يقول رضا تونس:
    يوليو 3, 2025 الساعة 5:29 م

    على المقاومة أن ترد و تعيد خلق ميزان ردع جديد و قواعد إشتباك جديدة دون هذا سيتم تصفية الجميع

    رد

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