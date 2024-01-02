مقالات | كاريكاتير | محمد سباعنة

استشهاد صالح العاروري…

2 - يناير - 2024

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  1. يقول عمر محمود:
    يناير 3, 2024 الساعة 5:55 ص

    قائد برتبة شهيد و على صدره نياشين الكرامة و العزة و الإبرة و في قلبه ايمان بالله و قضائه و قدره

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  2. يقول لؤي عبيدات:
    يناير 3, 2024 الساعة 8:57 ص

    مشروع التحرير الفلسطيني سيتطلب أنهار من الدماء وأثمان باهضه والحق ينتزع انتزاعا ولا يستجدى.
    رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

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