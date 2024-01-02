استشهاد صالح العاروري…

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قائد برتبة شهيد و على صدره نياشين الكرامة و العزة و الإبرة و في قلبه ايمان بالله و قضائه و قدره
مشروع التحرير الفلسطيني سيتطلب أنهار من الدماء وأثمان باهضه والحق ينتزع انتزاعا ولا يستجدى.
رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته
قائد برتبة شهيد و على صدره نياشين الكرامة و العزة و الإبرة و في قلبه ايمان بالله و قضائه و قدره
مشروع التحرير الفلسطيني سيتطلب أنهار من الدماء وأثمان باهضه والحق ينتزع انتزاعا ولا يستجدى.
رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته