استشهاد صحافية فلسطينية وزوجها وأطفالهما الثلاثة جراء قصف إسرائيلي لمنزل أسرتها بمدينة غزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهدت الصحافية الفلسطينية إيمان الشنطي، المذيعة بإذاعة صوت الأقصى (محلية)، وزوجها وأطفالهما الثلاثة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل أسرتها بمدينة غزة.

لا حول ولا قوة إلا بالله

ارتقاء الأخت العزيزة والصحافية إيمان الشنطي وعائلتها @eman_shanti

أشهد أنها كانت من أكثر الناس حرصاً وحباً لغزة وخدمة لشعبها..

خبر أليم ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/iNdqn7GKXs — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 11, 2024

خبر مش مهم، عائلة إيمان الشنطي مسحت من السجل المدني قبل قليل، خليكو نايمين .. pic.twitter.com/mXT4lmoNPD — أَحْمَد وَائِل حَمْدَان (@AHM3D_HAMDAN) December 11, 2024

وتداول صحافيون وناشطون وصية الشهيدة إيمان الشنطي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، عن المشاهد القاسية لجثامين الشهداء جراء القصف الإسرائيلي.

يا رب الجبر والصبر

هذه وصية الزميلة الصحفية إيمان الشنطي التي استُشهدت اليوم مع زوجها وأطفالها الثلاثة في استهداف منزلهم في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/YCMSYTMKRC — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 11, 2024

الرسالة الأخيرة للإعلامية إيمان الشنطي (أم بلال) قبل استشهادها هي وأسرتها في استهداف الاحتلال لبيتها غرب غزة..

الرسالة موجّهة لك

اسمعها جيدًا pic.twitter.com/Iz2kTgvG05 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 11, 2024

وأعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الفلسطينيين في غزة إلى 193، منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المنتدى (منظمة غير حكومية) في بيان: “ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 193، بعد استشهاد الصحافية إيمان الشنطي، المذيعة بإذاعة صوت الأقصى (محلية)، خلال قصف إسرائيلي استهدف منزل أسرتها بمدينة غزة”.

وأضاف البيان: “على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم، قضت الصحافية إيمان حاتم الشنطي إثر قصف إسرائيلي غادر”.

واستنكر المنتدى “الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحافيين الفلسطينيين وضمان تمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية”.

إيمان الشنطي، صوت غزة الإنساني والإعلامي، اغتالها الاحتلال الصهيوني هي وزوجها وأطفالها في جريمة نازية جديدة استهدفت منزلها في غزة. إيمان، التي عاشت مرابطة في شمال القطاع، كانت رمزًا للأمل والحياة، وصوتًا لا ينكسر في الدفاع عن الحق الفلسطيني. رحيلها وصمة عار على جبين من يسعى… pic.twitter.com/CqXnTCgRAx — 🇵🇸 أدهم أبو سلمية (@AdhamPal922) December 11, 2024

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)