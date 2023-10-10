استشهاد صحافيين وإصابة ثالث بقصف إسرائيلي غرب غزة

غزة: استشهد صحافيان فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الثلاثاء، خلال تغطيتهم لقصف الطائرات الإسرائيلية لبناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر طبية وشهود عيان، بأن رئيس تحرير موقع إخباري فلسطيني سعيد الطويل والمصور الصحافي محمد صبح استشهدا خلال تغطيتهم لقصف المقاتلات الإسرائيلية لبناية سكنية غربي مدينة غزة.

وذكر الشهود، أن عددا آخر من الصحافيين أصيبوا خلال القصف، دون تفاصيل عن حالتهم الصحية.

من جانب آخر، أصيب الزميل الصحافي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، بجراح ادخل على إثرها لغرفة العناية في مجمع الشفاء الطبي

وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط قتلى وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية، دون توفر إحصائيات محددة.

ونزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مناطق متفرقة من القطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.