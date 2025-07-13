استشهاد صحافي فلسطيني باستهداف إسرائيلي بمدينة غزة 

غزة: استشهاد الصحافي الفلسطيني فادي خليفة، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وذكرت مصادر طبية، أن فلسطينيين اثنين، أحدهما الصحافي فادي خليفة، استشهدا إثر استهداف إسرائيلي لمواطنين في حي الزيتون، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وقبل أسابيع، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 225 فلسطينيا منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى/ غير حكومي)، 119 انتهاكا إسرائيليا خلال مايو/ أيار الماضي، فقط بحق صحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)