استشهاد صحافي فلسطيني في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

غزة: استشهد صحافي فلسطيني، الأحد، في قصف طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما يرفع عدد الصحافيين الشهداء إلى 162، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر طبي في مستشفى “العودة” وسط قطاع غزة، إن “الصحافي الفلسطيني معتصم غراب و4 آخرين بينهم طفلتين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة غراب شمال مخيم النصيرات”.

وليلة الأحد، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، في سلسلة غارات شنتها طائرات إسرائيلية على منازل في خان يونس (جنوب) ومخيمي البريج والنصيرات (وسط).

وباستشهاد الصحافي غراب، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 162 صحافيا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)