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استشهاد صحافي فلسطيني وعدد من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم النصيرات- (فيديو)

منذ ساعتين

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غزة: استشهد صحافي فلسطيني وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحافي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده  والعديد من أفراد عائلته، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

(مقطع فيديو يظهر فيه الصحافي الشهيد جبر أبو هدروس)

(وكالات)

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